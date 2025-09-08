Искусство хранения: как правильно держать продукты в холодильнике

Фото: 5-tv.ru

Для разных фруктов и овощей, мяса и рыбы нужны разные условия.

Чтобы сохранить у продуктов свежесть, питательную ценность и вкус на долгое время, необходимо соблюдать определенные правила их хранения. Об этом рассказала Life.ru эксперт по питанию медиаплатформы Food.ru Алена Сычевская.

Для поддержания необходимого уровня влаги у зелени специалист рекомендует ее хранить, обернув слегка влажной бумажной салфеткой, в полиэтиленовом пакете или контейнере с крышкой. Также можно поставить зелень в стакан с водой, накрыть пищевой пленкой, а затем сделать несколько отверстий для циркуляции воздуха.

Овощи эксперт советует размещать в ящиках нижнего отделения холодильника. Огурцы необходимо завернуть в бумажные полотенца или поместить в контейнер, а помидоры переместить в темное прохладное место отдельно от других овощей.

«Фрукты нужно держать отдельно, там, где хорошая вентиляция, так как они выделяют этилен — фитогормон, который ускоряет поспевание и порчу рядом лежащих овощей», — рекомендует эксперт по питанию.

Для рыбы и мяса Алена Сычевская советует использовать стеклянные контейнеры или специальные пищевые мешки, при этом размещать их отдельно от овощей и фруктов.

Для фруктов, овощей и зелени эксперт по питанию советует использовать специальные хлопковые мешочки или перфорированную пленку. Кроме того, следует избегать хранения продуктов в алюминиевой и металлической посуде с необработанными краями или царапинами на поверхности.

Сычевская также отметила важность соблюдения сроков хранения продуктов в морозилке: овощи, ягоды и фрукты — 8-12 месяцев, рыба — три-шесть месяцев, мясо — два-девять месяцев, курица и индейка — три месяца.

