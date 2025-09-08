На форуме «Москва 2030» обсудят будущее профессии экскурсовода

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Спикеры расскажут, каким образом искусственный интеллект помогает создавать персонализированные маршруты.

В новом кампусе Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана состоится дискуссия «Экскурсовод будущего. Какой он?». Об этом сообщили в пресс-службе форума «Территория будущего. Москва 2030»

Встреча пройдет 11 сентября в 14:00 на территории технологического прогресса «Облачные города» и станет частью программы форума «Территория будущего. Москва 2030». Модератором дискуссии выступит историк и культуролог Инна Крылова.

К обсуждению также присоединятся эксперты: начальник единого центра аккредитации гидов на базе Музея Москвы Анна Гукасян, филолог и исследовательница городской антропологии Дарья Супрунова, а также предприниматель и аттестованный экскурсовод Мария Аносова.

Спикеры обсудят, каким образом искусственный интеллект помогает создавать персонализированные культурные маршруты, какие технологии уже используются для коллективных походов Москвы и какие нововведения планируется внедрить в ближайшем будущем.

Также в ходе встречи будет поднята тема развития форматов экскурсий: маршруты с дополненной реальностью, театрализованные экскурсии и ольфакторные прогулки, которые позволяют почувствовать запахи ушедших эпох.

Участники дискуссии смогут пофантазировать о том, какие технологии будут помогать экскурсоводам в работе, а туристам — при осмотре достопримечательностей. Авторы самых оригинальных идей получат памятные сувениры.

На сегодняшний день в Москве работают свыше 1600 аттестованных гидов, которые проводят экскурсии на 22 языках и регулярно открывают новые грани столицы для жителей и гостей города.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что четыре миллиона человек посетили летние ярмарки в Москве. Жители столицы приобрели почти 5,5 тысячи тонн фермерской продукции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.