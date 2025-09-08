Премия меньше, оклад больше: с чем связаны сокращения стимулирующих выплат

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

У работодателей в стране растут расходы на персонал.

Работодатели в России стали выплачивать гражданам большие оклады при сокращенных премиях. О причинах такого решения рассказала кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с Газета.ру.

«Сокращение стимулирующих выплат глобально связано с замедлением темпов экономического роста. Ведь это отражается на прибыли компании, а бонусы для топ-менеджмента напрямую зависят от прибыли компании. Конечно, это не единственный показатель KPI для топов, но один из основных, и поэтому совокупный бонус сокращается», — поделилась эксперт.

По словам экономиста, если взять во внимание другие сферы и категории работников, то сокращение премиальной части зарплаты связано с рядом факторов рынка труда. В последние годы наблюдаются изменения пропорций составляющих заработной платы. На данный момент у сотрудников растут оклады, но при этом сокращается стимулирующая часть.

«При этом мы видим, что для многих категорий работников размеры зарплат растут, а вот внутри пропорции меняются. Отсюда и такие показатели», — отметила Иванова-Швец.

Эксперт уточнила, что у компаний в России увеличиваются расходы на персонал. В них входят не только зарплаты, но и затраты на социальные пакеты, дополнительные льготы, поддержание корпоративной культуры. На сегодняшний день в стране остро стоит вопрос с дефицитом кадров, поэтому работодатели ищут способы удержания сотрудников.

Специалист также отметила, что в последние годы в России сложилось так, что обычно бонусная часть зарплаты равнялась окладу или составляла большую его часть. Поэтому сокращение премий в пользу увеличения основной части зарплаты — положительный момент для работников, поскольку оклад выплачивается при любом финансовом состоянии компании, в отличии от бонусной составляющей.

