В Стамбуле вспыхнули массовые протесты

Оппозиция призывает к госперевороту.

В Стамбуле тысячи сторонников оппозиционной партии попытались прорваться через кордоны полиции.

Акцию протеста устроили сторонники радикальной «Республиканской народной партии». Эта старейшая в стране политическая сила остается ярым критиком официальной Анкары. И вместо заявленного мирного протеста разгневанная толпа перекрыла дороги, фактически парализовав центр Стамбула.

Местные СМИ сообщают, что наиболее агрессивные активисты с первых же минут начали выкрикивать призывы к госперевороту. Власти Турции призвали население не поддаваться на провокации.

