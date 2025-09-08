Внеочередной саммит БРИКС пройдет в онлайн-формате

Фото, видео: Петр Ковалев/ТАСС; 5-tv.ru

Встреча состоится по инициативе Бразилии.

Внеочередной саммит БРИКС состоится уже через несколько часов — в 15:00 по Москве.

Встреча пройдет в онлайн-формате. В ней примет участие и президент РФ Владимир Путин. Это подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ключевые вопросы — угроза многополярному миру и торговые войны, развязанные США. На встрече обсудят общий ответ на санкции и пошлины, введенные Вашингтоном. Саммит проходит по инициативе Бразилии. Против нее сейчас действуют 50%-е тарифы.

