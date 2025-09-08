Вплоть до нарушения развития: чем опасен затяжной насморк у ребенка

Педиатр Исрафилова: затяжной насморк у ребенка может нарушить его развитие

Не стоит откладывать поход к врачу.

Затянутый на недели и месяцы насморк у ребенка является угрозой его здоровью и развитию. Об этом сообщила педиатр Айгюль Исрафилова разговоре с изданием Газета.ру.

«Одна из главных опасностей затяжного насморка у ребенка — нарушение развития. Хроническая гипоксия (недостаток кислорода) из-за затрудненного дыхания может негативно влиять на умственное и физическое развитие ребенка. Кроме того, постоянное дыхание ртом может привести к формированию неправильного прикуса и деформации лицевого скелета», — поделилась врач.

По словам специалиста, при обычном течении болезни насморк, или острый ринит, должен длится семь-десять дней. В случае, если он не проходит дольше двух-трех недель, то тогда его можно считать затяжным или хроническим.

Врач отметил, что затяжной насморк опасен возникновением риска распространения инфекции и развитию осложнений. При длительном воспалении слизистой носа создается благоприятная среда для размножения бактерий и вирусов.

Из опасных последствий Исрафилова выделила воспаления придаточных пазух, среднего уха, миндалин и глотки. Также в числе осложнений были названы бронхит и пневмония.

Кроме этого, из-за затяжного насморка могут нарушиться дыхание и сон и стать причиной храпа. Неумение дышать ртом у маленьких детей может сделать сон беспокойным. Также есть и опасные для жизни последствия — длительный насморк может вызывать у ребенка остановку дыхания во сне.

Как уточняет врач, постоянная заложенность носа делает местный иммунитет слабым. Ребенок становится более восприимчив к другим инфекциям.

Эксперт рекомендует, не медлить с походом к врачу при затяжном насморке у ребенка. Педиатр или ЛОР осмотрят, выявят причину и назначат лечение.

Специалист также упомянула причины длительного насморка. По ее словам, это могут быть вирусные и бактериальные инфекции, аллергия, аденоиды, инородное тело в носу, искривление носовой перегородки.

Исрафилова порекомендовала не игнорировать затяжной насморк, чтобы избежать серьезных последствий для его здоровья.

