«Не гарантирует безопасности»: почему нельзя мыть сырое мясо

Даже продукт высокого качества может содержать патогенные микроорганизмы.

Промывка сырого мяса перед приготовлением не гарантирует безопасность, так как во время процесса по кухне могут распространяться опасные бактерии вместе с каплями воды. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева в беседе с Lenta.ru.

«Капли воды, содержащие микроорганизмы, во время мытья разлетаются на расстояние до 50 сантиметров, оседая на столешницах, посуде и других окружающих предметах», — поделилась эксперт.

По словам специалиста, самыми опасными являются кампилобактерии и сальмонеллы, которые обитают на поверхности сырой птицы. С помощью них человек может получить пищевое отравление, симптомами которого станут диарея, рвота и повышенная температура.

Как уточняет Золотарева, мытье сырого мяса не сможет избавить от бактерий. По словам специалиста, единственным гарантированным способом обеззараживания мяса является термическая обработка — прожарка или варка продукта.

Эксперт посоветовала, завести для разделывания мяса отдельную доску, которую после готовки следует тщательно вымыть средством для посуды. Также после контакта с мясом нужно сполоснуть руки теплой водой с мылом в течение 20 секунд.

По словам Золотаревой, визуальная чистота сырого мяса не говорит о его безопасности. Содержать патогенные микроорганизмы может и продукт высокого качества.

