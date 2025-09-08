Драма в лесах Новой Зеландии: полиция нашла годами скрывавшегося с детьми отца

Фото: www.globallookpress.com/Xinhua; 5-tv.ru

У истории — печальный конец.

В Новой Зеландии отец-беглец Томас Филлипс был застрелен во время вооруженного столкновения с полицией. Мужчина почти четыре года скрывался вместе с тремя детьми в отдаленных лесах Северного острова страны. Об этом сообщили CNN.

По последним данным, один из детей был найден и находится под охраной полиции, но двое других — девочка и мальчик — до сих пор числятся пропавшими без вести.

Инцидент произошел ранним понедельником утром после сообщения о взломе фермерского магазина в небольшом городке Пойпои округа Вайкато. Полиция организовала погоню за квадроциклом, на котором находились двое человек. В ходе столкновения сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в голову с близкого расстояния из мощной винтовки и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

«Квадроцикл наехал на шипы. Двое пассажиров были на этом квадроцикле, и он остановился на проселочной дороге. Вскоре после этого первый прибывший на место происшествия полицейский наткнулся на остановившийся квадроцикл и был обстрелян с близкого расстояния», — рассказал заместителя комиссара Джилл Роджерс.

Полицейские открыли ответный огонь и застрелили Томаса Филлипса.

Филлипс и дети — Джейда, Маверик и Эмбер девяти, десяти и 12 лет соотвественно — пропали в сентябре 2021 года после конфликта мужчины с женой. Семья скрывалась от полиции, используя навыки выживания в глухих лесах и бездорожье.

Несмотря на многочисленные сообщения о местонахождении беглеца, поиски не приводили к поимке. В течение всего времени бегства семья несколько раз появлялась вблизи населенных пунктов, но быстро исчезала.

В районе интенсивно работают вертолеты и полиция специального назначения. В частности, сейчас ведутся срочные поиски двоих пропавших детей.

