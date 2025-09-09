«У самой был»: Анна Цуканова-Котт про отношение к ранним бракам

Актриса Анна Цуканова-Котт: к браку в любом возрасте надо подходить осознанно

Актриса месяц назад вышла замуж во второй раз.

К созданию семьи нужно подходить осознано, независимо от возраста. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала актриса Анна Цуканова-Котт.

Артистка призналась, что не против ранних браков, однако она подчеркнула, что не стоит воспринимать это событие легкомысленно.

«У меня у самой первый брак был ранним. Моему сыну 18 лет. И я вообще супер за. Но я за то, чтобы к браку подходили серьезно, и осознавали, что это очень серьезный шаг», — заметила знаменитость.

Первый раз замуж актриса вышла за режиссера Александра Котта, который старше ее на 16 лет. От него в 19 лет Анна родила сына Михаила. Спустя десятилетие супруги вновь стали родителями в 2018 году на свет появилась девочка Лея.

Однако в 2024-м знаменитости подписали документы на развод. А в августе 2025 года Анна Цуканова-Котт вышла замуж за кинопродюсера Михаила Врубеля. Свадьбу молодожены решили сделать скромной. Более того, платье и обручальные кольца они приобрели всего за день до церемонии бракосочетания.

«Платье взяла в первом свадебном салоне, который был по дороге. Примерила всего три платья, второе сразу купила. Мне сказали, что я была самая быстрая невеста, которую они (сотрудники салона. — Прим. ред.) помнят», — поделилась Анна.

Знаменитость призналась, что на покупку наряда ушло около 15 минут.

