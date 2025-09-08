Спасатель раскрыл последние слова принцессы Дианы перед смертью

Фото: www.globallookpress.com/Globe Photos

Мужчина просил ее сохранять спокойствие.

Сотрудник службы спасения, который держал за руку принцессу Диану после трагической автокатастрофы в августе 1997 года, рассказал, какими были ее последние слова. Об этом написало издание RadarOnline.

Ксавье Гурмелон, а именно так звали одного из первых прибывших на место происшествия пожарных, утверждает, что, когда обнаружил принцессу Диану на заднем сиденье автомобиля, она еще была в сознании и могла говорить. При этом глаза принцессы были открыты.

«Боже мой, что случилось?» — вспомнил слова, произнесенные Дианой в тот момент, Ксавье.

Мужчина просил потерпевшую в аварии сохранять спокойствие и говорил, что ей помогут.

«В тот момент ее состояние казалось стабильным, и я не думал, что ее жизни что-то угрожает. Но всего через несколько минут у нее произошла остановка сердца», — пояснил очевидец.

После этого, по словам мужчины, спасателю удалось реанимировать Диану. Новость же о ее последующей смерти повергла его в шок.

«Насколько я понимал, когда ее увозили на машине скорой помощи, она была жива. Узнал о ее смерти позже, в больнице, и это было очень тяжело пережить. Теперь понимаю, что ее внутренние повреждения были гораздо серьезнее, чем можно было увидеть на месте происшествия», — добавил он.

