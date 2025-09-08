«Полна решимости»: новый бойфренд Дженнифер Энистон вытягивает из нее деньги

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/RW

Новый возлюбленный актрисы Дженнифер Энистон Джим Кертис уговаривает ее вкладывать миллионы долларов в свои проекты. Об этом сообщает RadarOnline.

Уточняется, что такое положение дел беспокоит окружение актрисы. По их мнению, Джим лишь использует Энистон. К тому же все совместные путешествия и ужины оплачивает она, а жить пара намерена именно в ее доме.

«Она верит в Джима и его дело и полна решимости дать этому шанс», — рассказал источник.

Уточняется, что Энистон очень счастлива и точно не позволит финансам встать между ней и возлюбленным.

О том, что Энистон встречается со специалистом по внушению стало известно этим летом. Уточняется, что актриса сделала первый шаг и пыталась обратить на себя внимание лайками в личном блоге Кертиса. О начале их «офлайн» отношений стало известно в начале июля, когда папарацци застали Энистон и Кертиса врасплох во время отдыха на Майорке.

Энистон два раза была замужем. Актер Бред Питт ушел от нее в 2005 году после пяти лет брака. Супружеская жизнь с актером Джастином Теру продлилась три года и закончилась в 2018 году. После этого у актрисы был долгий перерыв в отношениях.

