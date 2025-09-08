«Будет еще кривее»: звезда «Дом-2» Ирина Пинчук о критике ее внешности

Фото: Instagram*/pinchuk_official

Знаменитость едко парировала комментарии недоброжелателей.

Звезда шоу «Дом-2» Ирина Пинчук отреагировала на непрошенную критику своей внешности. Гневное сообщение своим подписчикам она адресовала в соцсети.

Пинчук эмоционально парировала комментарии недоброжелателей, которые до этого начали активно в негативном ключе обсуждать ее внешние данные — выражение лица, а также зубы и губы.

«Просто не могу, реально! Выставила важный рилс, людей предупреждаю, в это время они, красавицы мои: „Что с губами?“, „Раньше было лучше“. Когда? Десять лет назад?» — высказалась экс-участница телестройки.

В дальнейшем Ирина пояснила, что на самом деле накануне сходила на бьюти-процедуры, поэтому у нее еще сохранился отек. Однако после такого объяснения сетевой знаменитости многие ее подписчики остались недовольны и продолжили критиковать положение рта Пинчук.

«Рот кривой, потому что меняется расположение зубов. Он будет еще кривее», — добавила сама Ирина в ответ на оскорбительные слова пользователей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ