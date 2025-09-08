Рэпер Тимати объявлен в розыск службой безопасности Украины

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Артиста внесли в базу СБУ 1 июля.

Российского рэпера Тимура Юнусова, известного как Тимати, объявила в розыск служба безопасности Украины. Об этом стало известно из материалов украинских органов власти, опубликованных на официальном сайте.

При этом данные артиста внесли в базу СБУ 1 июля. Также известно, что Тимати также внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Исполнителю вменяют статью «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда государственным интересам, совершенное повторно».

Ранее, 3 сентября, заслуженного артиста России Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SНАМАN, и главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину внесли в базу экстремистского сайта «Миротворец».

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Его создатели находят людей, деятельность которых якобы может стать угрозой национальной безопасности Украины, после чего публикуют их персональные данные. Базу «Миротворца» активно пополняют последние несколько лет. В ее списках политики, журналисты, артисты и блогеры, которые побывали в Крыму или в Донбассе.

* — экстремистский ресурс, заблокирован в России.