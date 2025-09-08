Кровавая луна взошла: жители России наблюдали полное затмение

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

В следующий раз это явление будет только через три года.

Кровавая луна взошла в небе этой ночью. Полное затмение наблюдали во всех регионах России. И оно стало самым продолжительным за несколько лет — 1 час 23 минуты. Жителям Петербурга повезло — небосвод был ясным. Луну было видно из любой точки города. Наблюдала за ней корреспондент «Известий» Анна Кульчицкая.

«Последний раз такое было шесть с половиной лет назад. Луна оказалась полностью в тени земли, поэтому вместо привычного желтого цвета она имеет красный. К слову, цвет зависит от земной атмосферы в тех местах планеты, где происходит рассвет или закат», — рассказала Анна Кульчицкая.

Редкое астрономическое явление наблюдали не только в России, но и в Австралии, Индии, Японии и Восточной Африке. Следующее полное затмение случится не скоро. Через три года, за несколько часов до боя курантов.

