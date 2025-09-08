Королевская кобра снова в небе: экспедиция РГО подняла со дна озера самолет

Фото, видео: 5-tv.ru

Машина попала в Советский Союз по ленд-лизу.

Без преувеличения — историческую операцию провели на Камчатке. Со дна высокогорного озера подняли американский истребитель Kingcobra. Эти самолеты поставлялись в Советский Союз по ленд-лизу во время Второй мировой войны. А после ее окончания — охраняли дальневосточные рубежи страны.

Поднятая машина — с уникальной судьбой. Она участвовала в курильском десанте, а потом затонула в 45-м. Подводные кадры показывает корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

В этой груде металла под слоем ила и не угадаешь очертания самолета. На дне горного озера Витаминное на Камчатке уже восемьдесят лет покоится легендарный истребитель P-63 Kingcobra. Эти американские машины поставляли в СССР по программе ленд-лиза в годы Второй мировой.

Водолазы Русского географического общества бережно очищают фюзеляж от отложений. Задача — определить серийный номер, а вместе с ним и судьбу боевой машины. По шильдику на хвосте удалось установить — самолет был выпущен в конце 44-го года, а уже в октябре 45-го потерпел крушение во время тренировочного полета.

«Он пилотировался советским летчиком, лейтенантом Мустафаевым. Этот самолет участвовал в боевом дежурстве в ходе курильской десантной операции, которой мы недавно отметили восьмидесятилетие на острове Шумшу», — рассказал ведущий специалист экспедиционного центра Министерства обороны России Анатолий Калемберг.

После детального обследования места падения поисковики надеются обнаружить и останки погибшего летчика. А пока — по частям доставляют на берег уцелевшие части самолета. Первым делом удалось поднять хвостовую часть.

«Он был подтянут на мелководье, на мелководье к нему были заведены стропы, выбрана наименьшая глубина. К нему подлетел вертолет с внешней стропой, он его застропил, дал команду пилотам, и вы видели, что хвост самолета спустя 80 лет снова взмыл в небо. Это, конечно, очень трогательный момент», — отметил руководитель русской подводно-исследовательской экспедиции Роман Дунаев.

Всего в Советский Союз из США было поставлено почти 2,5 тысячи самолетов Kingcobra. Большинство из них перегоняли по авиатрассе Аляска-Сибирь. Эти истребители активно применяли во время Маньчжурской операции против японской Квантунской армии. А после — они несли дежурство на дальневосточных рубежах СССР.

«Здесь перед войной с Японией был построен укрепрайон, здесь были и артиллерийские батареи, и аэродромы, здесь проходили тихоокеанские пути по снабжению», — рассказал исполняющий обязанности директора ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Всеволод Яковлев.

В ближайшее время участники экспедиции Русского географического общества планируют извлечь остатки фюзеляжа и передать самолет на реставрацию. После этого Kingcobra будет выставлена в одном из музеев военной техники.