Сломить дух ленинградцев было невозможно: в Петербурге вспоминают блокаду

Особенно тяжело приходилось юным жителям Северной столицы.

Страшные 872 дня, которые унесли жизни более миллиона человек. В Северной столице вспоминают жертв блокады Ленинграда. Фашистские войска окружили город на Неве 8 сентября 1941-го. Самой тяжелой — холодной и голодной — оказалась первая блокадная зима. Сложней всего было маленьким ленинградцам. Но даже в таких нечеловеческих условиях продолжали работать круглосуточные детские сады и школы.

О жизни в осажденном городе — корреспондент «Известий» Полина Пятышева.

Скромно входит в зал, оглядывается, занимает свое место. Вячеслав Романович до сих пор не верит, что этот день настал.

Теперь он официально — житель блокадного Ленинграда. Получить этот статус пытался несколько раз — документов не хватало. Уже отчаялся, но вопрос решили неожиданно — в местном обществе автомобилистов узнали о проблеме и обратились в центральный архив.

Блокаду он встретил ребенком. Все ее страшные годы с мамой и тетей провел на Васильевском острове. Женщины работали, маленький Слава ходил в садик. Самое яркое, что вынес из детства — мамины слезы.

«Я прихожу, а мама плачет. Я говорю: мама, мама, что такое? Она мне говорит: ты знаешь, сынок, получила я заработную плату и всю раздала на долги. Я-то не очень понимал, много ли пацану надо?» — рассказал Вячеслав Ковалев.

В осажденном Ленинграде к началу войны оставалось около 400 тысяч детей. Несмотря на голод, отсутствие электричества и постоянные бомбежки — для маленьких ленинградцев продолжали работать круглосуточные детские сады и школы. Занятия проводились в подвалах и бомбоубежищах.

«Проходили только в устной форме, даже не по той причине, что у детей мерзли руки, в бомбоубежищах было тоже холодно. А чернила замерзали, писать было невозможно», — говорит хранитель музейных ценностей Денис Мастридеев.

Главное было дать малышам не знания — а надежду и силы. Поддержать моральный дух тех, у кого попросту отняли детство.

«Представьте себе ребенка, который с раннего возраста узнал, что жизнь конечна, что он потерял своих родных — на его глазах умирали соседи, умирали бабушки, дедушки. И вот в таком ребенке нужно было сохранить что-то теплое, что-то человеческое», — добавил Денис Мастридеев.

Блокада была не просто военной стратегией по захвату очередного города. Замысел фашистов был поистине бесчеловечен — превратить Ленинград в огромный концлагерь, откуда невозможно выбраться. Обречь людей на голодную смерть — а затем свободно пройти по городским улицам.

«У нас есть документы, переведенные в том числе на русский язык, которые подтверждают готовность немецких генералов эти приказы выполнять. Фактически идея состоит в том, чтобы подойти к городу настолько близко, чтобы его насквозь простреливать. Это терроризирование населения, с тем, чтоб нанести максимальный ущерб прежде всего гражданским объектам», — отмечает доктор исторических наук Никита Ломагин.

Налеты фашистской авиации разрушили в Ленинграде треть жилого фонда, 840 зданий промышленных предприятий, больницы и половину школ. Большая часть документов о блокаде была засекречена. Только в 2022 году прозвучали истинные цифры и факты — в те страшные 872 дня от голода, холода и бомбежек погибли более миллиона человек.

«До 2022 года за это преступление, по большому счету, так ответственность никто и не понес. За попытку убийства гражданского населения одного из самых крупных городов Европы. Наконец вещи названы своими именами», — добавил Никита Ломагин.

А в руках Вячеслава Романовича — удостоверение и знак. Слишком поздняя, но все же важная награда.

«Чувство сожаления, что нет тех, кто был рядом. Понимаете, нету. Не видят этого всего. Это награда не столько моя, сколько тех лиц», — заявил Вячеслав Ковалев.

Они выдержали, они выстояли, они заплатили за это жизнью. И показали всему миру: сломить дух ленинградцев невозможно.

