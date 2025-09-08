В Госдуме объявили об индексации зарплат в октябре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мера распространится на отдельные категории граждан.

Заплаты работников, которые выплачиваются из федерального бюджета, с 1 октября проиндексируют на 7,6% в России. Об этом в беседе с информагентством РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

«С 1 октября 2025 года для работников, чья зарплата обеспечивается за счет федерального бюджета, вступает в силу индексация. Размер повышения установлен на уровне 7,6%», — пояснил он.

По его словам, мера распространится на сотрудников федеральных учреждений и органов. При этом уточнялось, что она не подействует на представителей региональных или муниципальных организаций.

Ранее 5-tv.ru писал, что размер средней пенсии в России вырос до 25 тысяч рублей. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин заявлял, что в октябре текущего года ряд россиян также ожидает повышение пенсий. Они, по его словам, вырастут у неработающих военных, у бывших сотрудников силовых ведомств, а также у тех граждан, которые встретили в сентябре 80-летний юбилей.

