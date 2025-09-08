Не парик: Кейт Миддлтон появилась на публике с новой прической

Фото: www.globallookpress.com/i-Images / Pool

Принцесса Уэльская посетила матч женского регби в Брайтоне.

Кейт Миддлтон побывала на матче чемпионата мира по женскому регби между сборными Англии и Австралии. Игра прошла на стадионе «Брайтон энд Хоув Альбион» в Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

Принцесса пришла поддержать национальную команду и появилась на трибунах в черном костюме с белой блузой с рюшами. Особое внимание публики привлекла новая прическа Кейт: волосы стали темнее, а укладка — более привычной формы, что развеяло слухи о ношении парика после курса химиотерапии.

Ранее общественность активно обсуждала здоровье Миддлтон из-за рецидива рака. Некоторые отметили, что принцесса заметно похудела и у нее изменился цвет лица. При росте 175 см вес Кейт составляет около 40 кг. Доктор Гейб Миркин отмечал, что резкое снижение массы может быть связано с последствиями лечения и влияет на способность организма справляться с болезнью.

Сама Миддлтон признавалась, что восстановление далось нелегко. Она также говорила о трудностях завершения химиотерапии и необходимости объяснить детям происходящее, чтобы они не переживали.

Несмотря на трудности, Кейт постепенно возвращается к публичной жизни и участвует в мероприятиях, уделяя внимание своим обязанностям и поддержке семьи.

