«Это не война, а здравый смысл»: Трамп хочет мирно урегулировать ситуацию в Чикаго

Президент США уточнил, что цель — навести порядок в городах, а не вести боевые действия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается воевать со штатом Чикаго, несмотря на недавний пост в соцсетях с изображением города в апокалиптическом виде, созданным при помощи искусственного интеллекта. Об этом 7 сентября сообщает The Hill.

На вопрос о возможной угрозе войны с Чикаго Трамп ответил, что планирует лишь навести порядок в городах.

«Мы собираемся очистить их, чтобы они не убивали пять человек каждые выходные. Это не война. Это здравый смысл», — приводит слова президента издание.

Ранее, 6 сентября, Трамп упомянул о возможности задействовать министерство войны для арестов и депортации нелегальных мигрантов в Чикаго. Он опубликовал скриншот поста с подписью «Обожаю запах депортаций по утрам» и добавил, что «Чикаго скоро узнает, почему это называется министерством войны».

Речь президента вызвала широкий резонанс в США, обсуждение охватило как политические круги, так и СМИ, однако Трамп подчеркнул, что не имеет намерений к открытым военным действиям.

