Поле русской славы: как Куликовская битва изменила ход истории

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Историческая победа была достигнута 645 лет назад.

8 сентября 1380 года на Куликовом поле русские войска одержали победу над ордынцами, сорвав планы крымского беклярбека Мамая. Этот успех стал первым решительным шагом Московской Руси на пути к освобождению от монгольского ига и преодолению феодальной раздробленности. Подробности событий вспоминали «Известия».

Дмитрий против Мамая

Фото:© РИА Новости/Илья Питалев

Князь Дмитрий Иванович, внук Ивана Калиты, выделялся среди московских князей. Он унаследовал лучшее от своих предшественников — со времен Владимира Мономаха и Александра Невского, укрепил Московский Кремль, расширял границы княжества и заботился о подданных. Только такой опытный правитель мог дать отпор новому нашествию на Русь. Дмитрий реформировал войско, усилив княжескую дружину профессиональными воинами. Разведка и внезапные удары противника были под контролем воевод, что увеличивало шансы на победу.

Мамай был ярким полководцем, но не имел ханского происхождения. Он родился в Крыму и формировал наемную пехоту из европейцев — итальянцев и греков. В период упадка ханской власти (1361–1380) Мамай, как талантливый полководец и политик, обладал сильной властью, став беклярбеком. Он женился на дочери законного хана Бердибека и контролировал часть ханов Батуидов. На Руси Мамая считали узурпатором, и война против него была законной. Дмитрий накапливал силы для утверждения независимости Московского государства.

Русь, Литва и Орда

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

В 1377 году хан Тохтамыш начал войну против Мамая, стремясь подчинить всю Золотую Орду. Мамай планировал союз с Ягайло из Литвы и собирался мобилизовать тысячи русских парней. Москва возглавила союз русских княжеств, пополнивший армию добровольцами из соседних земель. Князья решили действовать превентивно, чтобы не ждать вторжения врага. Масштабы противостояния в Восточной Европе того времени были значительными.

Поход на Дон

Встречный поход Дмитрия Ивановича на Восток стал образцом военного искусства. Он не дал объединиться Мамая с литовскими союзниками. Двигаясь к Непрядве, князь сжигал мосты, показывая решимость сражаться до конца. Русское войско впервые за долгое время переправилось через Дон и шло в бой под стягом с образом Спаса.

Великая сеча

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Сражение произошло «между Непрядвой и Доном». В центре стоял Передовой полк, за ним — Большой полк, на флангах — полки Правой и Левой руки, за ними — резерв, а в дубраве скрывался Засадный полк. Центр ордынцев сдерживали ценой больших потерь и с помощью резерва. Дмитрий Донской сражался в первых рядах, но сменил доспехи с боярином Михаилом Бреноком, который погиб, удерживая натиск врага. Засадный полк под командованием князя Владимира Андреевича Храброго и воеводы Дмитрия Боброка-Волынского нанес решающий удар, что привело к победе. Русская конница преследовала отступающих ордынцев 50 верст. Мамай скрылся, а малолетний хан Мухаммед Булак погиб.

Битва у синей воды

Куликовская победа имела религиозный подтекст и изменила сознание русского человека: защита Отечества с оружием в руках стала высшей доблестью, покорность ордынцам исчезла. Иностранные хроники сообщали о масштабной битве, хотя данные о потерях различались. Дмитрий Донской отразил угрозу с Востока и не уступал Литве.

Историк Лев Гумилев отмечал, что победа объединила русские земли: «На Куликово поле пошли рати москвичей, владимирцев, суздальцев и т. д., а вернулась рать русских… Это было началом осознания себя как единой целостности — России». После победы великое княжение Владимирское стало наследственным для московской династии, и Орда больше не могла выдать ярлык на великое княжение по своей воле.

Хан Тохтамыш временно удерживал власть, но Орда не могла управлять обширной территорией. Москва стала центром силы, способным бросить вызов Сараю.

И вечный бой

Фото:© РИА Новости/Илья Питалев

Куликовская битва остается значимым историческим событием. На Куликовом поле в 1911 году архитектор Алексей Щусев возвел храм Сергия Радонежского, а с 1848 года стоит памятник по проекту Александра Брюллова. Александр Блок посвятил России цикл стихов «На поле Куликовом». В советские времена битва отмечалась культурными мероприятиями и даже мультфильмом «Лебеди Непрядвы».

Сегодня музей-заповедник на Куликовом поле ежегодно принимает десятки тысяч посетителей, проводятся археологические работы, ярмарки и реконструкции сражения. Поле стало исторической святыней и колыбелью будущего Российского государства.

