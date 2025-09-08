Золото на пике популярности: инвесторы переходят от госдолга США и ЕС к драгметаллам

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO

Цены бьют рекорды.

На мировых биржах золото на прошлой неделе преодолело важную психологическую отметку — $3500 за тройскую унцию. Драгоценный металл продолжает расти, и ведущие банки допускают, что цена может подняться выше $5000. Параллельно ускорился рост цен на серебро, впервые за 14 лет достигнув $40 за унцию. О причинах подорожания металлов, перспективах их рекордного роста и связи с падением котировок государственного долга США и Европы — в материале «Известий».

Рост в два раза за три года



На мировых рынках золото достигло $3576 за унцию, обновив исторический максимум. Ранее аналитики считали отметку в $3500 вероятным пределом, но теперь она осталась далеко позади. Главным фактором резкого роста стали ожидания снижения ставок Федеральной резервной системы США на следующем заседании. Выход ключевого отчета по рынку труда США в прошлую пятницу показал признаки замедления, что усиливает вероятность действий ФРС.

В 2025 году золото стало одним из наиболее доходных сырьевых активов: с начала года его цена выросла более чем на 35%, хотя и так оставалась исторически высокой. Практически все другие сырьевые товары либо демонстрировали стагнацию, как нефть, либо умеренный рост, как медь.

Золото выделяется на общем фоне, поскольку это не обычный сырьевой товар. В долгосрочной перспективе его котировки находятся в «бычьем» тренде уже несколько десятилетий: 20 лет назад цена составляла около $500 за унцию, а за последние три года металл подорожал вдвое. По доходности такие показатели сравнимы лишь с акциями технологических компаний.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что золото может достичь почти $5000 за унцию, если независимость ФРС США ослабнет, а инвесторы начнут переводить хотя бы небольшую часть активов из американских казначейских облигаций в драгметалл. Такой сценарий может спровоцировать рост инфляции, падение цен на акции и долгосрочные облигации, а также подорвать статус доллара как резервной валюты. По мнению банка, золото остается средством сохранения стоимости, не зависящим от институционального доверия.

Goldman Sachs приводит несколько вариантов развития событий: базовый — рост до $4000 к середине 2026 года; маловероятный, но потенциально критический сценарий — $4500; и почти экстремальный вариант — $5000, если всего 1% рынка частных казначейских облигаций США будет переведен в золото.

Недавние события подтверждают обоснованность таких прогнозов. Пять лет назад мало кто ожидал утроения цены золота, а сегодня это уже не кажется удивительным: рост геополитических рисков стимулирует центробанки активно наращивать запасы нейтральных активов. Центральные банки остаются чистыми покупателями металла, хотя раньше чаще продавали его. Одновременно инвесторов беспокоит инфляция, а золото традиционно считается защитой от этого явления.

С высокой вероятностью металл продолжит дорожать или сохранит высокие позиции. Даже без снижения ставок ФРС рост золота может быть вызван усилением инфляции в США, что также способствует росту котировок.

Серебро догоняет золото



В 2025 году серебро выросло примерно на 43%, и 1 сентября его цена впервые с 2011 года превысила $40 за унцию. Металл ценен не только как сберегательный актив, но и за промышленное применение, включая технологии и солнечные панели.

Рынок серебра сталкивается с дефицитом уже пятый год подряд. Инвесторы активно покупают биржевые фонды (ETF), обеспеченные серебром; объем активов в августе рос седьмой месяц подряд. За последние полгода фонды выкупили около 100 млн унций металла, что привело к сокращению доступных запасов в Лондоне и сохраняющейся напряженности на рынке.

Ранее серебро считалось «младшим братом» золота: в XX веке соотношение цен на золото и серебро было примерно 40–50:1, а в XXI веке оно выросло до 80–100:1. Если золото с начала прошлого десятилетия подорожало в несколько раз, серебро остается на прежнем уровне, что с учетом инфляции делает металл дешевле.

Главная проблема серебра — непопулярность у центробанков: хранение больших физических объемов менее удобно, чем золота. При этом металл востребован в промышленности, а его применение шире.

Сейчас серебро активно набирает интерес, во многом из-за высокой стоимости золота. Инвесторы ищут альтернативу и обращаются к серебру. При ухудшении рыночной конъюнктуры спрос на металл будет только расти.

Золото как альтернатива государственным облигациям



Рост цен на золото и серебро совпал с падением котировок и ростом доходности долгосрочных облигаций США, ЕС и ряда других стран. Ранее при ухудшении экономической ситуации доходность надежного госдолга снижалась, так как ЦБ снижали ставки, делая облигации выгоднее депозитов.

Сейчас ситуация изменилась. Крупнейшие экономики пережили несколько финансовых шоков: кризис 2008 года и пандемию коронавируса. Государства наращивали долг, а всплеск инфляции заставил ЦБ ограничивать программы скупки облигаций и продавать их. Предложение превысило спрос, в результате чего доходности «длинных» облигаций выросли, и тенденция, вероятно, сохранится.

В этой обстановке инвесторы пересматривают перспективы бондов. Возможность дефолта крайне низка, но монетизация долга через инфляцию не исключена. Поэтому даже облигации самых надежных стран воспринимаются как менее безопасные. Инвесторы ищут альтернативу — и драгоценные металлы, особенно золото, становятся очевидным выбором. Чем больше проблем на долговом рынке, тем сильнее будут расти цены на золото и серебро.

Экономисты считают, что перевод всего 1% американских облигаций в золото способен поднять его цену до $5000 за унцию, а массовый выход инвесторов с рынка госдолга может сделать будущую стоимость металла трудно прогнозируемой.

