Умер писатель Василий Головачев

Фото: Юрий Самолыго/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ему было 77 лет.

На 78 году жизни скончался советский писатель-фантаст Василий Головачев. Об этом ТАСС сообщила его супруга.

«Это правда, умер Василий», — сказала вдова.

Информацию о смерти писателя также подтвердил писатель Эдуард Геворкян.

«Умер Василий Головачев. Мир праху, душе успокоение», — написал он в своем личном блоге.

По предварительной информации, писатель умер после продолжительной болезни.

Василий Головачев родился 21 июня 1948 года в Жуковке в Брянской области. Писатель стал известен благодаря циклам романов «Запрещенная реальность», «Смерш-2», «Звездный лабиринт».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Милане прошла церемония прощания с модельером Джорджо Армани. Дизайнер Донателла Версаче была одной из первых, кто появился на церемонии. Также проводить законодателя моды в последний путь приехал мэр Милана Беппе Сала

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.