Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции
Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев
На восстановление железной дороги уйдет несколько недель.
В Швеции произошла железнодорожная авария. Грузовой поезд, который осуществлял перевозку боеприпасов, сошел с рельсов из-за мощного ливня. Об этом сообщает шведская телекомпания SVT.
«Недалеко от Эрншельдсвика несколько вагонов сейчас лежат на обочине железнодорожной полосы», — отмечается в сообщении.
Шведское транспортное управление также передает, что на восстановление железной дороги уйдет несколько недель.
Пресс-секретарь ведомства Петер Йонссон уточнил, что в поезде находились взрывчатые вещества и легковоспламеняющиеся батареи. По словам Йонссона, экстренные службы, прибывшие на место происшествия, обезопасили площадку и вывезли опасный груз.
