Стратегический запас равиоли: как Германия готовится к возможной войне с Россией

ФРГ создает резерв готовых продуктов на случай войны с РФ

ФРГ необходим запас готовых продуктов, а потратить на это придется 105 миллионов долларов.

Германия заготавливает стратегический запас готовых продуктов на случай войны с Россией. Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

В ФРГ приняты меры по подготовке к возможному военному конфликту. Министр сельского хозяйства и продовольствия Германии Алоис Райнер предложил создать «национальный резерв готовых продуктов, которые можно употреблять сразу после нагревания». К таким продуктам относятся например, консервированные равиоли и чечевица.

«Для меня важно, чтобы наряду с поставками военного снаряжения продовольственная безопасность также играла большую роль», — отметил министр.

Осуществление такого плана, по предварительным подсчетам, будет стоить около 105 миллионов долларов (или более восьми миллиардов рублей. — Прим. ред.).

Райнер отметил, что запас продовольствия востребован не только в случае войны, но и иных кризисов, таких как стихийные бедствия или авария на электростанции.

