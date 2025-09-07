Транспортная прокуратура начала проверку после инцидента с севшим на мель теплоходом в Финском заливе

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пострадавших нет.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после инцидента с теплоходом «Чайка», севшим на мель в Финском заливе. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Известно, что экстренные службы организовали переправу пассажиров с судна на берег. На борту находилось более 70 человек. Сообщается, что пострадавших нет.

Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности на водном транспорте и прав пассажиров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что некоторые речные экскурсии в Санкт-Петербурге могут быть опасны. Особенно это актуально в пик туристического сезона — в период белых ночей, когда тысячи туристов скупают индивидуальные прогулки на катерах. Однако у некоторых судовладельцев нет даже лицензии на работу, и появляться в акватории Невы ночью им запрещено — об этом знают далеко не все гости Северной столицы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.