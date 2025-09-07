Джорджо Армани похоронят в семейном склепе

Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Дизайнера Джорджо Армани похоронят в фамильном склепе. Об этом пишет издание La Repubblica.

Усыпальница расположена в деревне Ривальта, где прошло детство модельера. Здесь также нашли покой родители дизайнера и родной брат. Известно, что Армани сам определил место захоронения в завещании.

Знаменитый итальянский модельер ушел из жизни в возрасте 91 года в окружении родных и близких. Накануне больше шести тысяч человек пришли почтить память Джорджо Армани. Об этом писал 5-tv.ru. Перед началом церемонии у здания выстроилась очередь из сотрудников компании Armani, которые были допущены первыми. За ними следовали итальянцы, ожидавшие своей очереди на протяжении полутора-двух часов.

Зал, где проходит церемония, был украшен «ковром» из светильников, который вел к закрытому гробу из светлого дерева.

