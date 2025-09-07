Хуситы атаковали аэропорт Рамон на юге Израиля

Фото, видео: www.globallookpress.com/JINI; x.com, mog_russEN, STRIKER_4_LIFE; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Есть пострадавшие.

В Израиле временно закрыли воздушное пространство над аэропортом Рамон после удара беспилотника, начиненного взрывчаткой. Об этом пишет Times of Israel. Как заявили в Управлении аэропортов Израиля, атака была совершена йеменскими хуситами, которых поддерживает Иран.

Дрон упал прямо на территорию воздушной гавани на юге страны, недалеко от Эйлата.

В результате инцидента пострадали два человека. Их ранения оцениваются как легкие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что движение хуситов подтвердило гибель главы их правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави в результате удара израильских ВВС. По опубликованным данным, вместе с премьером погибли и другие министры. Имена остальных погибших членов правительства не уточняются. При этом отмечается, что некоторые министры получили ранения средней и тяжелой степени и в настоящее время проходят лечение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.