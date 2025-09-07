Папа Римский канонизировал умершего от рака подростка
Молодой человек из Италии стал первым святым XXI столетия.
Папа Римский Лев XIV причислил к лику святых 15-летнего итальянца Карло Акутиса, ставшего первым подростком в XXI веке, удостоенным такой чести.
Карло Акутис, скончавшийся в 2006 году от лейкемии, стал символом надежды для многих. За свою короткую жизнь он успел встать на путь миссионера, рассказывая на созданном им лично сайте о чудесах веры.
По информации пресс-службы Ватикана, во время церемонии на площади Святого Петра собралось около 60 000 верующих.
