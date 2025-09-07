«Любит свою будущую жену»: Лепс подарил 19-летней невесте 15 тысяч роз

Григорий Лепс подарил своей 19-летней невесте Авроре Кибе 15 тысяч роз

Фото, видео: Instagram*/avrorakiba; 5-tv.ru

Аврора Киба пожелала всем девушкам иметь такого мужчину.

Народный артист РФ Григорий Лепс продолжает оказывать знаки внимания своей молодой возлюбленной, 19-летней Авроре Кибе. На этот раз певец, похоже, решил превзойти сам себя и буквально завалил девушку цветами. Студентка получила от артиста 15 тысяч и одну розу.

Своим подарком Киба не преминула похвастаться в личном блоге. На опубликованных кадрах девушка позирует среди огромных охапок цветов, полностью заполнивших комнату.

«Всем девочкам желаю поднимать только такие тяжести и иметь только таких мужчин», — написала Аврора в соцсетях.

Радость девушка не скрывала и в подписи к видео.

«(Григорий Лепс. — Прим. ред.) любит свою будущую жену больше всех на свете», — отметила девушка.

Однако реакция пользователей сети оказалась неоднозначной. Наряду с восторженными комментариями появились и язвительные. Подписчики усомнились в искренности чувств певца и заметили, что роман может быть частью пиар-кампании. Кроме того, столь внушительное количество роз у многих вызвало ассоциации с траурными мероприятиями.

«Блин, как будто кто-то знаменитый умер», — написали в комментариях.

«У Брежнева на похоронах столько не было», — добавил другой пользователь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Аврора Киба опубликовала селфи с Григорием Лепсом.

