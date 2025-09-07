В Москве начался крестный ход во главе с Патриархом Кириллом

Фото, видео: Известия/Зарина Рахманова; 5-tv.ru

Шествие приурочено ко дню празднования Собора Московских святых.

Верующие собрались в центре Москвы 7 сентября, чтобы принять участие в торжественном крестном ходе под руководством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Это событие приурочено ко дню празднования Собора Московских святых. Шествие началось от храма Христа Спасителя и направилось к Новодевичьему женскому монастырю. Ранее участники мероприятия ожидали начала шествия на улице Волхонке, недалеко от Боровицкой площади.

Напомним, что 8 июня в Хабаровске также прошел общегородской крестный ход, приуроченный к празднику Святой Троицы.

Мероприятие состоялось по благословению митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия. Участники начали движение от Спасо-Преображенского кафедрального собора и после Божественной литургии направились к Градо-Хабаровскому собору Успения Божией Матери.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в этот день, 7 сентября, верующие чтят память апостола Тита Критского, которого в народе прозвали Титом Листопадником или Титом Грибником, потому что это пора листопада и сбора грибов.

