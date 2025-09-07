Фото: Полегенько Александр/ТАСС

В ходе боев на этом направлении противник потерял до 200 боевиков.

Российские силы освободили село Хорошее в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны страны.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате наступательных действий освободили населенный пункт Хорошее», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе боев на этом направлении противник потерял до 200 боевиков, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия, в том числе два западного производства. Кроме того, был уничтожен склад материальных средств.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

