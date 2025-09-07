«Егор, доброе утро»: глава Самарской области обратился к Криду после скандала

Глава Самарской области пригласил Егора Крида в гости после скандала на концерте

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов;Telegram/Вячеслав Федорищев/Fedorischev63; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вячеслав Федорищев пригласил артиста в гости, чтобы обсудить его поведение.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев решил вмешаться в разгоревшийся скандал вокруг популярного исполнителя Егора Крида, который оказался в центре внимания после концерта в «Лужниках».

Екатерина Мизулина, возглавляющая «Лигу безопасного интернета», не осталась в стороне и заявила о намерении обратиться в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить действия Крида на предмет развратных действий в отношении несовершеннолетних.

В ответ на критику Егор Крид опубликовал пост в своем Telegram-канале, где отметил, что не считает свои выступления развратными и пообещал доработать программу.

Однако губернатор, видимо, решил, что лучше всего решить вопрос за чашкой чая. В своем видеообращении Федорищев призвал певца приехать в Самарскую область, но без концерта:

«Егор, доброе утро! Я прочитал твою позицию по поводу уважаемого мной человека и, честно говоря, ты не прав. Давай без заочных споров — просто приедь ко мне в гости, поговорим».

Губернатор уверен, что певец поймет свою неправоту и, возможно, даже согласится на более скромный формат общения.

Напомним, что первый большой концерт Крида в «Лужниках» прошел 30 августа и вызвал бурю эмоций у зрителей, особенно у родителей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Зверев решил бороться с залысинами Волочковой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.