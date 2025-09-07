В Минтруде сообщили о возможном повышении возраста молодежи до 45 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Тогда меры поддержки распространятся до представителей старшего поколения.

В России могут повысить возрастную границу для обозначения молодежи до 40–45 лет. Об этом рассказал глава Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов в беседе с информагентством РИА Новости.

«Согласен с теми экспертами, которые предлагают это сделать. Действительно, возраст взросления на самом деле у нас сдвинулся, и возраст старения тоже. Соответственно, думаю, что 40–45 лет, но надо просчитывать, исследовать», — пояснил он.

Меры поддержки, оказываемые гражданам до 35 лет, можно было бы распространить до представителей более старшего поколения. Абрамов подчеркнул, что такое решение было бы в интересах России.

Ранее, 5-tv.ru писал, начальник отдела международного спортивного и молодежного сотрудничества и туризма Департамента международного гуманитарного сотрудничества МИД РФ Константин Колпаков рассказал о поддержке молодежных программ в России. По его словам, на данный момент в России ставят в приоритет развитие международного молодежного сотрудничества, так как молодое поколение начнет формировать внешнеполитическую повестку в будущем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.