«Маленькая шалость»: Бузова необычно подбодрила себя после задержки рейса

На путешествие у звезды осталось два дня из трех запланированных.

Телеведущая Ольга Бузова поделилась историей едва не сорвавшегося путешествия, которое обернулось долгожданной радостью. Подробнее об этом звезда рассказала подписчикам в соцсети.

По словам знаменитости, она столкнулась с задержкой нужного ей рейса в аэропорту и прождала почти два часа. Полететь у Ольги получилось лишь на следующий день.

«Если вкратце, я не успела на стыковку по причине задержки моего самолета почти на два часа», — сообщила она.

При этом Бузова отметила, что расстроилась из-за ситуации, так как на путешествие у нее было всего три дня, поэтому потеря одного из них ее очень огорчила. Для того, чтобы поднять себе настроение, артистка решила уделить время небольшим удовольствиям.

«Умыться и почистить зубы в аэропорту, не успеть на стыковку из-за задержки, расстроиться и быстро собраться снова, купить новые билеты и, наконец, насладиться вкусным кофе с круассаном», — поделилась Ольга.

К тому же звезда купила кольцо Cartier, подарив его себе за выдержку.

«Я уже год хотела это кольцо, но все жалела потратиться на себя. Маленькая шалость, а так приятно», — заключила Бузова.

Артистка подчеркнула, что такой подход сохраняет ее душевное равновесие, а будние дни становятся разнообразнее.

