Саудовская Аравия нанесла удары по приграничным районам Йемена

Страна обстреливала территории ракетами.

Саудовская Аравия нанесла удары по двум районам у границы Йемена. Об этом стало известно из сообщения местного телеканала Al Masirah.

«Корреспондент <…> сообщает об артиллерийских и ракетных ударах Саудовской Аравии по приграничным районам Разе и Гамр», — отметили в публикации.

Последствия атаки пока не ясны.

Ранее, 24 августа, Израиль нанес авиаудар по столице Йемена Сане. При этом уточнялось, что вблизи города произошло примерно семь взрывов. Удары были нанесены по электростанции и по объекту нефтепереработки рядом со столицей Йемена.

Известно, что Израиль ударил по военному комплексу и президентскому дворцу в Йемене. Также сообщалось, что силы противовоздушной обороны Йемена смогли нейтрализовать часть израильских самолетов, вынудив их отступить.

Позднее хуситы подтвердили гибель главы правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави в результате удара Израиля. Имена других погибших министров не раскрывались. На данный момент раненые от атаки проходят лечение.

