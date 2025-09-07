Гремучая смесь смерти: как советские войска сорвали планы Японии истреблять людей биооружием

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Темин; 5-tv.ru

Все это они разрабатывали в секретных лабораториях на территории оккупированного Китая.

Торжества на круглую дату окончания Второй мировой войны спровоцировали спазмы у недовольных. Тот же президент США Дональд Трамп, похвалив парад на площади Тяньаньмэнь за масштаб, не преминул вставить шпильку о неблагодарности Китая, ведь США им так помогли!

Китайский лидер в выступлении действительно сделал акцент на героической борьбе китайского народа. А всем, кто помогал в этой борьбе, сказал «спасибо», не выделяя. Для понимания — Китай воевал с Японией без малого 14 лет. Еще с 1931 года, когда Гитлер был еще суетливым оппозиционером с неудачной попыткой «пивного путча». А Япония уже оккупировала Китай. 1939 год, когда в Европе начала литься кровь, для Китая был лишь очередным годом оккупации.

Но у Америки свой взгляд на события. Мол, это они победили во Второй мировой и всё тут. Ну, правда, немцев русские помогли одолеть, а так — они все сами. И японцев тоже победили они. Кстати, по последним опросам 10% американцев сейчас уверены, что во Вторую мировую войну они и вовсе воевали против России.

И Япония не прекращает попыток со своей стороны исказить историю. Например, пытаются доказать, что не такие уж они были оккупанты, отрицают массовые казни и эксперименты над людьми. Корреспондент «Известий» Александр Морозов собрал уникальные доказательства.

В этом году Петру Светкину исполнилось 100 лет. Великую Отечественную войну он прошел в составе отдельного танкового полка. После того как освободил с товарищами Украину, их начали готовить к переброске на совсем другой фронт — на Дальний Восток.

Японцы считали, что китайские горные хребты, пустыни, болота и глухие леса непроходимы для бронетехники. А все атаки русских разобьются о бетон японских укреплений.

«Более 17 тысяч различного рода дотов, дзотов, здесь на одной из фотографий мы с вами можем видеть уничтоженный японский дот и водружение там Красное Знамя», — сказал специалист-историк музея Победы Александр Михайлов.

Тысячи эшелонов с техникой и войсками шли на Восток под покровом ночи. Для секретности только что назначенный главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке маршал Василевский сменил фамилию и погоны.

«Удостоверение Александра Михайловича Василевского на имя генерала Васильева — фамилия очень распространенная», — сказал старший научный сотрудник Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации Юрий Старшов.

Вот как описывает наступление маршал Василевский: армия двигалась вперед вопреки всем законам природы. Однако привыкшие к масштабным схваткам советские танкисты и солдаты на каменистых склонах гор и в топких лесах столкнулись с фанатичным противником.

«Что они делали? Смертники выкапывали яму на дороге, где мы должны были нападать, наступать в этом деле, и ложился там, обвязанный взрывчаткой», — сказал ветеран Великой Отечественной войны Петр Светкин.

«Очень частая фраза, которую я слышала от ветеранов: мы как будто воевали с инопланетянами», — сказала дочь маршала Советского Союза Родиона Малинового Наталья Малиновская.

Наталья Малиновская — дочь прославленного советского военачальника Родиона Яковлевича Малиновского.

В Маньчжурской операции ее отец командовал Забайкальским фронтом. Всего за десять дней войска прорвались на 800 километров — до них такого не совершал никто — и вышли в глубокий тыл Квантунской армии. И столкнулись там с тем, что ужаснуло даже больше, чем концлагеря фашистов.

«Там были чумные лаборатории, чума пошла бы гулять по всей земле, не разбирая, где победители, где побежденные, где кто», — сказала дочь маршала Советского Союза Родиона Малинового Наталья Малиновская.

Это протоколы допроса главнокомандующего миллионной Квантунской армией генерала Отодзо Ямады. Накануне восьмидесятилетия разгрома японского рейха их рассекретило управление ФСБ по Ивановской области.

«Известия» стали первыми, кто увидел документ, подтверждающий, что Япония готовилась к тотальному истреблению народов СССР.

Согласно показаниям Ямады, японское командование планировало использовать против Красной Армии и мирного населения целый букет смертельных заболеваний: чуму, сибирскую язву, холеру. Вся эта гремучая смесь готовилась в секретных лабораториях на территории оккупированного Китая.

Вот Ямада подробно рассказывает, кто конкретно отвечал за бактериологическое оружие в его армии и чем они занимались в этих лабораториях.

Именно здесь, в Ивановской области недалеко от поселка Чернцы, в усадьбе князей Воротынских находился лагерь для военнопленных, где содержался бывший главнокомандующий Квантунской армией.

Это все, что осталось от лагеря для военнопленных, где содержались офицеры и генералы вермахта. Ямада Отодзо попал сюда в 1950 году не как военнопленный, а как военный преступник.

В 1949 году он оказался в числе главных фигурантов Хабаровского процесса — крупного суда над японскими военными преступниками. По его итогам Ямада и другие подсудимые были приговорены к 25 годам заключения.

«Ямада Отодзо, командующий Квантунской армией, был здесь на протяжении нескольких месяцев, далее он был отправлен к местам совершения преступлений в Китай», — сказал доктор исторических наук Владимир Околотин.

Пытки, массовые убийства, бесчеловечные опыты на живых людях, детях. Их заражали болезнями, а после заживо вскрывали. Тысячи китайцев, корейцев, русских прошли через лаборатории отрядов 731 и 100.

«До Хабаровского процесса нигде в мире на скамью подсудимых не садились виновные в разработке бактериологического оружия», — сказал кандидат исторических наук Станислав Сливко.

И это не все преступления Японской императорской армии.

«Японские солдаты расстреливали мирных жителей из пулеметов, массово насиловали женщин и девочек, закалывали штыками младенцев», — сказал китайский политолог, историк Эндрю Люн.

В эксклюзивном интервью «Известиям» японский историк и писатель Такеюки Танака впервые заявил, что действия Японии перед Второй мировой войной были целенаправленной политикой по разжиганию конфликта. Те, кто избежал наказания, потом перешли на другую сторону.

«Часть японских военных, избежавших наказания, уехала в США и участвовала в разработках бактериологического оружия уже для Америки», — сказал японский историк, писатель Такеюки Танака.

Ключевую роль в том, что многие преступления не остались тайной, сыграл удар Красной армии. Через 24 дня миллионная Квантунская армия начала массово сдаваться в плен. За ней последовали и другие японские соединения.

«18 августа наши десантники высадились на острове Шумшу — самом северном острове Курильской гряды. К 3 сентября 50 тысяч японцев, которые были на Курильских островах, капитулировали», — сказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Остров Симушир был одним из плацдармов, где располагался многотысячный корпус японской армии. После войны здесь располагалась советская военно-морская база. Из жерла потухшего вулкана советские саперы сделали укрытие для подводных лодок.

После взрыва, по словам местных жителей, дня два шел черный дождь. Но уже когда построили базу, за обилие противокорабельных орудий ее стали называть непотопляемым авианосцем.

Александр Василевский, Родион Малиновский, Кирилл Мерецков и Максим Пуркаев — полководцы, которые сокрушили японскую могучую армию.

Даже после чудовищных атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки японское командование не собиралось капитулировать и было готово сражаться до конца. Но именно советский солдат закончил самую страшную войну в истории человечества и водрузил Знамя Победы и на западе, и на востоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX