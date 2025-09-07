Очарование русской культуры: успех «Красного шелка» в Китае

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Жители Поднебесной тепло встретили картину.

В качестве жеста дружбы во время визита российской делегации Китай объявил о том, что на год отменяет визы для российских туристов. Произошло это настолько неожиданно, что российский МИД даже взял паузу, чтобы разобраться, что к чему. В принципе, без визы в Китай можно слетать и сейчас, но только в одно место — курортный остров Хайнань. А теперь будет доступен весь Китай.

Где посмотреть есть на что. Торжественность столичного Пекина, загадки полусказочного Шаолиня, шумный Гонконг и «скалы из «Аватара» — великая стена, великий канал, великие горы и великая пустыня — это все Китай. Страна-цивилизация. Которую мы только начинаем открывать. И культурные обмены играют огромную роль в этом.

Сегодня в Китае в широкий прокат вышла первая совместная российско-китайская кинокартина. Нашему зрителю этот фильм уже хорошо известен. Блокбастер «Красный Шелк» собрал приличную кассу — почти 700 миллионов рублей в нашем прокате. Но Китай… Китай — это совершенно другие масштабы. Излишне, я думаю, напоминать, что там в десять раз больше жителей, чем в России. Но главное — российское кино там любят. Что видно по тому, сколько зрителей в эти выходные идет в кинотеатры и с какими эмоциями они оттуда выходят. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Это первые зрители первого дня показа. Сеанс 12:25 по пекинскому времени. Центр китайской столицы. На «Красный шелк» сейчас идут самые нетерпеливые. Те, кто заранее купили билеты.

Все, как у них здесь принято: большой экран, мощный звук. Поход в кино у китайцев проходит примерно как и у нас. Но есть, конечно, различия.

Вот еще одна из особенностей кинотеатров в Китае: здесь в зал принято ходить не с попкорном, а с этим. На вид сразу не понятно, что это. Но, судя по всему, это чипсы картофельные.

Исторический детективный блокбастер «Красный шелк». Долгожданный выход в прокат в Китае. Здесь уже слышали и о совместных съемках в двух странах. Сцены в Поднебесной работали на самой большой киностудии в мире, построили гигантские декорации. Шанхай начала века почти в натуральную величину.

В основе сюжета общая история: китайские коммунисты едут к советским, чтобы организовать в СССР съезд партии.

Секретные документы, путешествие через всю страну, погоня, интриги. Яркий, захватывающий, по-настоящему динамичный фильм.

Китайцы вообще большие ценители «экшна» в частности и кино вообще.

В Пекине есть свой национальный музей кино — огромное здание не так далеко от центра. Вход свободный. При этом внутри есть на что посмотреть.

Китайцы любят удивлять сразу, поэтому, когда попадаешь в первый же зал музея, такое впечатление, что попадаешь на какую-то съемочную площадку или внутрь конкретного фильма. Все один сплошной экран. Стены снизу до потолка. И пол тоже.

Им есть чем гордиться. Местной киноиндустрии на днях исполнилось 120 лет. Про каждый этап рассказано подробно, собраны уникальные экспонаты. У мастеров кунг-фу тут отдельный уголок.

Мотоцикл, который разбил Джеки Чан во время съемок фильма «Город в огне», реквизит со съемок альманаха «Боевые искусства Шаолиня» и самое важное: стенд, посвященный Брюсу Ли. И его изображение в натуральную величину, в прыжке.

Постановкой экшн-сцен «Красного шелка» тоже руководили специалисты из команды Джеки Чана. Здесь все на самом высоком уровне. Китайцы оценят. Но кое-кому удалось оценить это первым. Премьера «Красного шелка» прошла на два дня раньше. Большой зал в одном из крупнейших кинотеатров столицы.

Китайцы и так любят красный. Но в день премьеры этим цветом здесь залито абсолютно все. И не только афиши или красная ковровая дорожка. Но еще даже и потолок.

Очередь на регистрацию пригласительных, суета в фойе. В Пекин представлять «Красный шелк» приехали главные актеры фильма. Милош Бикович вспоминает, что значит работать с китайцами на площадке.

«Китайская группа, она работает по своим принципам, немножко отличается от нас. Они могут работать семь дней в неделю и сами выбирают их», — сказал актер Милош Бикович.

А восходящая звезда российско-китайского кино — актриса из КНР Чжэн Ханьи волнуется на этой премьере больше, чем в Москве.

«Потому что это мой дебют. И я сначала вообще не знаю, как работать с партнерами. Короче, я очень старалась», — сказала китайская актриса Чжэн Ханьи.

Волнение понятно, слишком большая ответственность. Россия и Китай вместе таких сложных проектов не делали еще никогда. «Красный шелк» создан при участии «НМГ Кинопрокат», компании, что входит в холдинг «Национальная Медиа Группа».

«Я очень рада присутствовать здесь, в Китае, на премьере фильма „Красный шелк“, который, конечно, является примером высокого уровня российско-китайского партнерства и теплых отношений между нашими странами. Важно, что премьера фильма проходит в год восьмидесятилетия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и победы китайского народа в войне против японской агрессии. В наших странах особенно трепетно относятся к сохранению исторической памяти и недопущению переписывания истории. В том числе именно это единство позволяет создавать такие уникальные совместные проекты, как „Красный шелк“. Благодаря подобным фильмам мы сохраняем правду об исторических событиях и передаем ее будущим поколениям. Хочу поблагодарить всех китайских партнеров, которые принимали участие в этом проекте, и пожелать китайским зрителям приятного просмотра. Уверена, картина найдет отклик в сердцах зрителей, а мы с вами в будущем увидим еще много совместных российско-китайских проектов», — сказала председатель Совета директоров НМГ Алина Кабаева.

Китайской аудитории фильм открывает China Media Group. Корпорация подписала соглашение о сотрудничестве с Национальной Медиа Группой в мае в Москве.

А в день премьеры в Пекине китайскому коллеге гендиректор НМГ подарила номер «Известий», что вышел в этот день, 4 сентября, восемьдесят лет назад.

Вот номер от 4 сентября 1945. Статья — рассказ о капитуляции Японии. Россия и Китай тогда боролись вместе. И сейчас продолжают сотрудничество.

Национальная Медиа Группа подписала соглашение с крупнейшим китайским информагентством «Синьхуа».

«Для нас это возможность до очень большого, до очень большой аудитории доносить ту самую актуальную картину мира, которой сегодня часто не хватает. И обмен технологиями, обмен стажировками наших сотрудников, обмен контентом и возможность создания новых медиаформатов», — сказала генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Для подписания китайцы подобрали особое место.

Это центр международных связей агентства «Синьхуа». Здесь принимают иностранных гостей. А сразу при входе комната, в которой рассказано о главных встречах, которые произошли в агентстве. Что мы видим? Владимир Путин дает интервью агентству в 2002 году. А следом дает автограф. Вот его можно здесь рассмотреть.

Владимир Путин — частый гость в Китае. И именно к его визиту приурочена премьера «Красного шелка» в стране.

С его китайским коллегой они много раз обсуждали создание этого фильма.

А моему коллеге, Николаю Иванову, президент рассказал: саму идею подкинул Си Цзиньпин.

«Мы с ним были на одном из мероприятий. И я обратил внимание на то, что пробиться нашим производителям на китайский рынок очень сложно. Ну он так улыбнулся хитро и говорит: а давайте проводить совместные картины. И тогда рынок открыт. Действительно, так и есть. Вот одна из первых ласточек — это «Красный шелк», — сказал Владимир Путин.

Премьеру «первой ласточки» живо обсуждают в китайской прессе. «Жэньминь Жибао» пишет о нерушимой дружбе двух стран. «Сина» — об очаровании «русской культуры». «Глобал тайм» отмечает, что фильм поразил китайскую публику.

И публика сама нам это подтвердила.

Вот сейчас, когда премьера закончилась. Зал пустой, к нам подошли зрители, которые были на премьере, с вопросом: «В каком отеле живут актеры фильма „Красный шелк“?». Очень хотят туда прийти и сфотографироваться с ними. Но мы, к сожалению, не знаем.

Китайские поклонники «Красного шелка» еще долго что-то пытались поделиться с нами впечатлениями.

Они — первые фанаты фильма в Поднебесной. Для них в том числе уже идет работа над продолжением фильма. Оно будет называться «Черный шелк».

«Когда фильм вышел в России и показал хорошие результаты после проката, мы поняли, что нам не избежать „Черного шелка“ к большому-большому удовольствию», — сказал генеральный продюсер фильма «Красный шелк» Вадим Быркин.

«Красный шелк» еще до премьеры в Поднебесной стал грандиозным успехом. Лучшие сборы в своем жанре в России. Начало китайского проката означает новый серьезный этап. Закрытый китайский рынок для российского кино открыт.

«Китайский рынок на сегодняшний момент уже спорит с голливудским рынком, потому что там кассовые сборы превышают голливудские. Не скажу насколько, но знаю точно, что в прошлом году кассовые сборы составили сорок два миллиарда долларов. Это серьезная сумма», — сказала президент гильдии киноведов и кинокритиков союза кинематографистов России Наталия Примакова.

В Китае «Красный шелк» выходит с «печатью дракона», как национальное кино. А значит, квоты и ограничения для иностранных картин на него не распространяются. Поэтому он без преувеличений выходит в большой китайский прокат.