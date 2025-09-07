Столб дыма в небе: в Индиане вспыхнул пожар на химическом заводе
В Индиане вспыхнул пожар на химическом заводе
Фото, видео: www.globallookpress.com/Marie-HÃ©lÃ¨n Frech; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Местным жителям рекомендовали не покидать дома и плотно закрыть окна и двери.
Крупный пожар произошел на химическом предприятии в американском штате Индиана. Об этом сообщает издание 14 News.
«Пожарные в Ньюбурге в настоящее время находятся на месте активного химического пожара, который выбрасывает в небо большой столб дыма», — говорится в публикации.
По данным СМИ, район вокруг предприятия полностью перекрыт сотрудниками полиции.
На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие и произошла ли утечка опасных веществ.
Местные власти обратились к жителям с просьбой оставаться в помещениях, избегать зоны происшествия, а также держать окна и двери закрытыми для обеспечения безопасности.
Ситуация на объекте остается напряженной. Пожарные продолжают бороться с огнем, а службы экстренного реагирования контролируют возможные риски для населения.
Ранее 5-tv.ru сообщал о крупном пожаре в подмосковной Балашихе. Возгорание произошло в складском помещении в микрорайоне Новый Свет на улице Звездная. Огонь охватил здание, а над его крышей поднялся огромный столб дыма.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.