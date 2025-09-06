В Лондоне полиция задержала около 300 человек на акции в поддержку Палестины

Фото: Reuters/Carlos Jasso

Демонстранты вступили в столкновения с правоохранителями и бросали в них предметы.

Около 300 человек были задержаны в Лондоне во время митинга против запрета движения Palestine Action, признанного в Великобритании экстремистским. Об этом сообщает The Guardian.

«Около 300 человек были арестованы на крупнейшей демонстрации протеста против запрета Palestine Action», — указало издание.

В сети появились кадры, на которых видно, как полиция задерживает участников акции с палестинскими флагами и плакатами в поддержку ближневосточного государства.

По данным издания, во время протестов демонстранты оскорбляли сотрудников правоохранительных органов, наносили им удары и забрасывали различными предметами.

Напряженная ситуация вокруг движения продолжается уже несколько недель. Ранее, месяц назад, полиция Лондона арестовала 466 человек на аналогичной акции, что стало крупнейшей массовой задержкой в городе за последние десять лет.

