Боевики ВСУ атаковали учебный центр Запорожской АЭС

Удар пришелся по корпусу с уникальным тренажером реакторного зала.

Вооруженные силы Украины 6 сентября нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по учебно-тренировочному центру Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

«ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС с помощью дронов. Удар пришелся по крыше корпуса «Г», — говорится в официальном сообщении в Telegram-канале станции.

На предприятии подчеркнули, что этот центр является уникальным, так как в нем расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, необходимый для подготовки специалистов.

По данным ЗАЭС, удар произошел всего в 300 метрах от одного из энергетических блоков. При этом удалось избежать возгорания и серьезных разрушений. Отмечается, что предельные условия эксплуатации не нарушены, а радиационный фон на станции остается в норме.

Несмотря на инцидент, работа АЭС продолжается в штатном режиме. В заявлении станции подчеркивается, что атака рассматривается как часть стратегии давления на энергетиков, поскольку удары по Энергодару и прилегающим районам совершаются регулярно и носят интенсивный характер.

