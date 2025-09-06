«Штука сложная»: Евгений Цыганов про любовь и счастье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актер сыграл в фильме, где двоих влюбленных разделяет большая разница в возрасте.

Актер Евгений Цыганов считает, что любовь — это сложная штука, поэтому невозможно подобрать единый рецепт для всех. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма Стаси Толстой «Семейное счастье».

Журналисты задали вопрос актеру про то, возможна ли все-таки любовь с большой разницей в возрасте. Цыганов решил порассуждать на эту тему.

«Любовь возможна в принципе. Семейное счастье — штука сложная. Не так много людей, которые счастливы. Вообще счастье — штука сложная. Рецепта нет», — сказал артист.

«Семейное счастье» — это драма о любви с большой разницей в возрасте, где главные роли исполнили Евгений Цыганов и Евгения Леонова. По сюжету девушка по имени Маша после потери родителей влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича. Паре предстоит пройти непростой путь к пониманию друг друга. В фильме зрители увидят, как чувства Маши и Сергея будут изменяться со временем и из любви перерастут в нечто большее.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иван Янковский ответил на сравнения со звездным отцом и дедушкой. Также артист добавил, что каждый вправе сам решить, чей талант из звездной семьи лучше.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.