Путин наградил проводивших операцию во время землетрясения камчатских онкологов

Медики проявили мужество и продолжили спасать пациента в момент природного катаклизма.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении камчатских онкологов, которые не остановили операцию во время мощного землетрясения.

«За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях, наградить орденом Пирогова Яну Гвоздеву», — говорится в документе.

Кроме того, звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено еще двум специалистам — Любови Цыплаковой и Сергею Шелганову.

В июле на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Оно стало самым сильным в регионе с 1952 года и вызвало серьезное беспокойство среди жителей полуострова.

Несмотря на экстремальные условия, врачи продолжили операцию и сумели довести ее до конца. Этот поступок получил широкую огласку и стал примером профессиональной стойкости медицинских работников России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что землетрясение, произошедшее ночью 30 июля на Камчатке, признано самым сильным за последние 73 года. Согласно оценкам специалистов, магнитуда сейсмособытия достигла 8,7. Землетрясение в регионе стало сильнейшим с 1952 года.

