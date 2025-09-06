Илья Гуров: задержание Аглаи Тарасовой в аэропорту станет для нее большим уроком

Актрису задержали с наркотиками в Домодедово после поездки в Израиль.

Певец Илья Гуров считает актрису Аглаю Тарасову хорошим человеком и думает, что она вынесет большой урок из истории с наркотиками. Об этом артист заявил корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма Стаси Толстой «Семейное счастье».

«Сейчас будет заголовок: понять, простить и отпустить! Я считаю, что Аглая Тарасова — яркий тому пример, как можно быть человеком с незапятнанной репутацией, и из-за одной ошибки стать героиней нелицеприятных светских хроник», — сказал он.

Он подчеркнул, что Аглая Тарасова очень талантливый человек. Актриса является зооволонтером и сделала много хороших дел. Кроме того, актриса не сбегала из России, несмотря на то, что ее мама — Ксения Раппорт — живет в другой стране.

Гуров отметил, что не знает всей ситуации и не оправдывает перевозку запрещенных веществ, но не стоит заниматься порицанием актрисы.

«Наркотики — это зло», — сказал артист.

Певец считает, что эта ситуация многому научит актрису, а также всех остальных.

Аглая Тарасова была остановлена сотрудником таможни в аэропорту Домодедово по прибытии из Израиля 28 августа. В ее чемодане нашли вейп, в котором находилось 0,38 грамма гашишного масла. По словам актрисы, диагноз одного из ее близких родственников якобы заставил ее провезти вещества. У нее на иждивении находится 84-летняя бабушка и 85-летний дедушка.

Актриса проходит по статье 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств). Суд запретил ей совершать некоторые действия сроком на два месяца. Ее освободили из-под стражи в зале суда.

