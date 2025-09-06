Колпаков рассказал о поддержке молодежных программ в России

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Министерство иностранных дел России совместно с Россотрудничеством продолжает наращивать усилия по созданию новых возможностей для молодежи, поддерживая разнообразные программы и инициативы. Об этом 6 сентября сообщил начальник отдела международного спортивного и молодежного сотрудничества и туризма Департамента международного гуманитарного сотрудничества МИД РФ Константин Колпаков в ходе сессии «Диалог без границ: молодежные инициативы России и Китая», проходившей в рамках Молодежного форума «День будущего» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Что касается инструментов поддержки, конечно, их тоже количество растет со стороны Министерства иностранных дел и со стороны агентства Россотрудничества. Существует ряд программ», — прокомментировал Колпаков.

По его словам, ключевым направлением работы на сегодняшний день стало развитие международного молодежного взаимодействия, поскольку именно молодежь в будущем будет играть важную роль в формировании внешнеполитической повестки страны.

Колпаков также подчеркнул, что представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона активно вовлечены в деятельность Международной ассоциации детских организаций (МАДО).

Кроме того, эксперт рассказал о Всемирном фестивале молодежи, который в прошлом году объединил свыше 20 тысяч участников из различных стран. Он отметил, что в рамках этого события были организованы международные клубы дружбы, предоставляющие молодежи возможность для общения и взаимодействия. Также он упомянул о сотрудничестве министерства с движением «Дети и молодежь», которое за первый год своей работы уже охватило как минимум 13 государств.