Владимир Путин наградил народных артистов РФ Долину и Лепса орденами

Президент отметил вклад исполнителей в развитие культуры страны.

Президент РФ Владимир Путин наградил народную артистку России Ларису Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также народного артиста России Григория Лепса орденом Дружбы. Эта информация следует из указа российского лидера на официальном сайте правительства Российской Федерации.

Как сказано в документе, данная государственная награда присуждена исполнителям за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

