«Это Виктория»: актер Илья Носков тайно развелся и женился второй раз

Звезда сериала «Женский доктор» появился с новой супругой на премьере фильма.

Актер Илья Носков женился во второй раз. Об этом он сообщил корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма Стаси Толстой «Семейное счастье».

Артиста заметили в сопровождении таинственной незнакомки. Ранее Носков был в браке с актрисой Полиной Васильевой, с которой они воспитывают троих детей. Их союз продлился почти 20 лет.

О разводе актер решил не распространяться, поэтому неудивительно, что его появление с новой дамой сердца вызвало вопросы у журналистов и коллег.

Избранницей Носкова стала девушка по имени Виктория.

«В моей жизни все меняется стремительно. Совсем недавно у меня все поменялось, жизнь — это переменчивая штука. Это моя жена Виктория», — признался Носков.

В разговоре с журналистами Носков отметил, что секретом семейного счастья являются поддержка и работа над собой.

«Когда два человека смотрят друг на друга и стараются как-то влиять, поддерживать, укреплять, возвышать, вдохновлять, утешать — тогда будет все хорошо», — подчеркнул актер.

