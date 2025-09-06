«Это ее личное»: Прохор Шаляпин высказался о задержании Аглаи Тарасовой

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Звезда фильма «Лед» попалась с наркотическим веществом на досмотре в Домодедово.

Певец Прохор Шаляпин поддержал задержанную с наркотической жидкостью для вейпа актрису Аглаю Тарасову.

«Надеюсь, обойдётся условным сроком. А как по мне, это месяц максимум общественных работ. Это не угроза обществу, это её личное употребление и ошибка, за которую не стоит человеку ломать жизнь», — резюмировал Шаляпин в беседе с «Super».