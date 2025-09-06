В Санкт-Петербурге прошел первый день «Кинчев Феста»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Двухчасовая программа уникальна для каждого дня.

Все красно-черные флаги в гости к нам. Берег залива, Морской вокзал, даже на сцену здесь приглашают звуком корабельной рынды.

Представить такое еще лет 20 назад было бы сложно. Поклонники тяжелой музыки под стать девизу фестиваля «Вместе», но тяжелая музыка — это и рок, и брутальный рэп, и никто не спорит, кто круче.

«Все уже так смешалось, и аудитория рок-фестивалей принимает нас, хотя мы не чистый рок, не металл, у нас всего понамешано. Я думаю, что да, приходят за смыслами», — поделился Антон Завьялов, участник группы «25/17».

Таким видит свое детище сам Кинчев. Если ежегодные концерты «Алисы» носят название «Наш ваш выбор», то здесь лайн-ап только его рук дело. Раскачивает зал JANE AIR.

Новичок феста Саграда чеканит свои строки под тяжелые гитарные рифы.

«На высшем уровне. Все для людей, все для артистов. Спасибо за вектор, за путь и за то, что позвали», — сказал рэп-исполнитель Саграда.

Stigmata не просто возвращается на большую сцену — в разгаре у группы масштабный тур, естественно нельзя пропустить «Кинчев Фест». Сентябрь буквально горит.

Если слэм — пыль до небес. Если петь — до хрипоты.

«Настрой у нас отличный. Пришли повеселиться, оторваться, получить море положительных эмоций», — делятся гости фестиваля.

«Именно ради группы „Алиса“ (приехали на фестиваль). Ну и других исполнителей тоже с удовольствием посмотрим», — рассказали они.

«Кинчев Фест» — это не только про музыку. Это еще и комфортный отдых и вкусная еда. Это возможность окунуться в детство, поиграть в старые добрые автоматы. Или самому можно почувствовать себя звездой», — рассказал корреспондент «Известий» Максима Облендера.

Самые маленькие «алисоманы» разукрашивают лисиц, уплетают мороженое, оценивают возможности новой площадки «МузПорт».

«Стала больше сцена, она стала шире, она стала немножко повыше, чтоб повесить повыше колонки, чтоб они играли подальше», — рассказал Дмитрий Смирнов, технический директор фестиваля «Кинчев Фест».

Фаны «Алисы», именующие себя армией, следят за кумирами из зала, с трибун, из-за забора.

«Вот она по-настоящему огненная точка первого фестивального дня. На сцене «Алиса», значит в зале традиционно «дым да пожар», — отметил корреспондент.

И если огонь гаснет, то ненадолго: уже завтра в этот костер тяжелой музыки подбросят угля «Пилот», «Калинов Мост», «От Юности Моея», «Дайте Два», «Вадим Самойлов». И конечно, «Алиса» вновь заставит взметнуться флаги и фаеры вверх.

