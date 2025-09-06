Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Удар был нанесен по общественному транспорту целенаправленно.

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили повреждения три автобуса общественного транспорта в ДНР. Об этом стало известно из сообщения мэра Горловки Ивана Приходько в Telegram-канале.

«Дрон ВСУ нанес целенаправленный удар по автобусу маршрута № 2 в поселке шахты имени Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки). По уточненной информации, повреждены три автобуса вследствие атаки БПЛА украинских террористов», — отметил Приходько.

По информации главы города, дрон ВСУ совершил целенаправленные удары по автобусам. В настоящий момент информации о возможных пострадавших нет.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны Евросоюза (ЕС) и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Марково в ДНР.

