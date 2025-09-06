Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

В том числе вражеские «птички» были перехвачены над Черным морем.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 34 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин в Telegram-канале ранее сообщил, что над регионом были сбиты девять украинских дронов.

«Наш регион вновь атаковали украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Силами ПВО и Воздушно-космических сил (ВКС) Министерства обороны России сбиты девять дронов противника», — отметил глава региона.

Уточнялось, что в результате падения обломков пострадавших нет. Также не было зафиксировано разрушений.

Губернатор области призвал местных жителей соблюдать меры предосторожности и в случае обнаружения обломков БПЛА, не приближаясь к ним, сообщать об их местонахождении по номеру экстренных служб 112.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны Евросоюза (ЕС) и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что Силы ПВО за три часа уничтожили десять украинских БПЛА над регионами России.

